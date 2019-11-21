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МЦД и МЦК 14 минут назад

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21 ноября 201921:39 Алексей Головко

Они связали Москву и область: заработали два центральных диаметра

Они связали Москву и область: заработали два центральных диаметра

В столице заработала новая система общественного транспорта. 21 ноября утром открылись первые Московские центральные диаметры — линии скоростных электропоездов, которые соединяют город с крупнейшими центрами Подмосковья. Они проходят насквозь через всю Москву и не привязаны к конкретным вокзалам, а у людей появились сотни новых вариантов пересадок на другие виды транспорта. Одним из первых пассажиров линии, связавшей Одинцово и Лобню, сегодня стал Владимир Путин

Жители Одинцово, Лобни, Нахабино и Подольска теперь могут уверенно говорить — столица стала ближе. Московские центральные диаметры превратились из проекта в реальность всего за два года. Сегодня, 21 ноября, на Белорусском вокзале Владимир Путин стал одним из первых пассажиров МЦД.

Президент, мэр Москвы, губернатор Подмосковья и гендиректор РЖД проехали вместе несколько станций. Главе государства рассказали, что это даже не новый формат электрички, а новый вид транспорта. Пересаживаться можно будет на метро и на другие направления МЦК и, главное, бесплатно, а оплатить можно единой картой.

В руках у президента — именная карта "Тройка". Именно она является самым удобным способом оплаты движения по МЦД. Перед первой поездкой ее надо лишь перепрошить в любой кассе. Но не только платить стало проще — сам поезд "Иволга 2.0" со старыми электричками и не сравнить. Новый транспорт — новые стандарты комфорта. Никаких перегородок и тамбуров (можно пройти весь состав), комфортабельные сиденья, много поручней и еще примета современного поезда — есть USB-разъемы, чтобы зарядить телефон.

После поездки Владимир Путин зашел в кабину машинистов, чтобы поблагодарить их за работу. На вокзале поздравил с запуском МЦД Сергея Собянина:

"Ну что, я вас поздравляю от имени москвичей. Хорошо, когда что-то планировали и реализовали. Москва сделала хороший рывок. Еще недавно коллапсы было не проехать, не пройти, а вот такие проекты в значительной степени делают жизнь людей более комфортной".

Открытые сегодня первый и второй центральные диаметры теперь насквозь пронизывают всю Москву. Их протяженность составляет 132 километра. Наземные поезда ходят так же часто, как метро, а на многих станциях смену вида транспорта пассажиры практически и не заметят. Это называется пересадкой по принципу "сухие ноги" — надо сделать всего несколько шагов под навесом по специальному переходу, и вот пассажиры МЦД становятся пассажирами Московского метрополитена. У турникета еще раз прикладываем карту "Тройка" (деньги при этом не снимаются) и вот мы уже в московской подземке, а значит перед нами открыты все пути.

Проездной отныне есть у всех участников официального запуска МЦД. Все работы закончены в кратчайшие сроки. Построены новые развязки, платформы, павильоны. И теперь житель Одинцова, решивший, например, прогуляться по Красной Площади, доберется туда менее чем за час. Ожидается, что маршрутами МЦД будут пользоваться по 200 миллионов человек в год.

"По 200 миллионов — это уже прилично. Это в четыре раза больше, чем "Аэрофлот" перевез в прошлом году", — прокомментировал Владимир Путин.

Два первых диаметра — это только начало амбициозного проекта. Скоро таких веток будет пять. Через Москву они свяжут Зеленоград, Пушкино, Раменское, Домодедово.

"Конечно, не все будут пользоваться этим видом транспорта, но он будет влиять на тот же наземный: меньше будет автобусов, меньше будет такси, меньше будет авто, лучше будет экология", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Рассказали сегодня президенту и о дальнейших планах по развитию Московского центрального кольца. "В 2021 году хотели бы вас пригласить на беспилотное движение по МЦК", — обратился к главе государства генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. На это Владимир Путин отметил, что необходимо все проработать, не только технологию, но и правовую базу — кто и за что отвечает.

Всего же к 2023 году диаметры, кольца и ветки метро раскинутся более чем на тысячу километров — достойные цифры для одного из самых больших городов мира.

Москва и Подмосковье еще никогда не были столь переплетены транспортно. Центральные диаметры теперь надежно связывают область и столицу. Для миллионов людей это означает, что отныне добираться на работу, за покупками, за развлечениями будет быстрее, дешевле и комфортнее. Это и есть то самое повышение качества жизни, ради которого и задумывался весь проект.

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