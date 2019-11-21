Путин: погибшие под Северодвинском испытывали не имеющее аналогов оружие

Президент России Владимир Путин вручил ордена Мужества, присужденные посмертно, вдовам сотрудников, которые погибли в августе 2019 года при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском.

Награждение прошло в Кремле в четверг вечером, 21 ноября. По словам главы государства, его долг и почетная миссия — выразить глубокие, искренние соболезнования родственникам погибших. Путин отметил, что потерять самого близкого человека — всегда больно и тяжело, сообщает ТАСС.

По мнению президента, важно, чтобы вдовы погибших сотрудников не просто получили награду, но и услышали слова искреннего сочувствия, соболезнования от лица российского государства, а также оценку того, что делали и сделали их близкие.

Владимир Путин подчеркнул, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию — они защищали Россию, до конца и с честью выполняли свой долг. Глава государства отметил, что работники вели ответственное, сложнейшее, критически важное направление, поскольку речь идет о самых передовых, не имеющих мировых аналогов технических решениях и идеях, об оружии, способном обеспечить суверенитет и безопасность для России на десятилетия вперед, мир для детей, которые могут по праву гордиться своими отцами.

"Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, помнить о них", — резюмировал Владимир Путин.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ под Северодвинском произошел 8 августа. В результате погибли пять человек, еще трое пострадали.