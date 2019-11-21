Нью-Йорк, апрель: Нурмагомедов поделился планами по следующему бою

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионат в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о некоторых деталях его следующего боя. 31-летний боец смешанного стиля назвал предполагаемый город проведения боя и примерную дату.

"В Лас-Вегасе мы точно драться не будем. Даже если они принесут извинения, мы точно для себя решили – там драться не будем, – приводит слова Нурмагомедова ТАСС. – Мы нашли другое место. Велика вероятность, что мой бой состоится в Бруклине в апреле".

Напомним, что чемпион UFC из России подвергся от Атлетической комиссии штата Невада штрафу в 500 тысяч долларов и дисквалификации на 9 месяцев после потасовки с командой ирландца Конора Макгрегора. Это произошло как раз в Лас-Вегасе.

Предполагаемым соперником Хабиба называется американский боец ММА Тони Фергюсон.