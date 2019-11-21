В Казани из-за неполадок сел самолет, летевший в Москву

Самолет А321, принадлежащий авиакомпании Red Wings, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Воздушное судно следовало из Екатеринбурга в Москву.

Представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры рассказал "Интерфакс", что причиной посадки стала неисправность — сработал датчик утечки масла с правого двигателя. Самолет приземлился в штатном режиме. Пассажиры направлены в стерильную зону.

А321 совершил посадку в Казани в 17:24 по московскому времени. На борту воздушного судна находились 123 пассажира, а также 10 членов экипажа.

Вылет в пункт назначение перенесен — он запланирован на 23:40. В настоящее время пассажиры проходят регистрацию на рейс, к ним летит резервный борт.