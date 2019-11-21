Новости Спорт

Все видео этой рубрики
21 ноября 201922:39

Партнер Кокорина по "Зениту": не могу поверить, что он год был вне футбола

ФК "Зенит"

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился своими впечатлениями от своего партнера по команде, нападающем Александре Кокорине. В сентябре россиянин вышел на свободу из колонии по УДО.

"Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок, один из лучших, кого я видел в России, — приводит слова Дриусси Спорт24.Ru. Когда я наблюдаю его работу на тренировках, то не могу поверить, что он пробыл без футбола год. У него отличный ритм и хорошая форма".

Напомним, что "Зенит" после освобождения скандального футболиста не успел заявить его для участия в российской премьер-лиге. Теперь у сине-бело-голубых будет возможность заявить игрока зимой, после того, как откроется дозаявочный период.

Сейчас

20:40

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

19:55

Лисов приговорен в США к 4 годам

18:47

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

17:53

В Кремле проходит церемония вручения наград

17:49

Крупный пожар в новой Москве будут тушить с вертолета

16:16

Захарова: Москва встревожена тем, что НАТО признала космос военной сферой

15:12

Госдума окончательно запретила смартфоны без российских приложений

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент вручил награды вдовам сотрудников, погибших под Северодвинском

Президент вручил награды вдовам сотрудников, погибших под Северодвинском

1 час назад
Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях

Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях

2 часа назад
Они связали Москву и область: заработали два центральных диаметра

Они связали Москву и область: заработали два центральных диаметра

1 час назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 22 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Заседание Совбеза РФ
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Лисов приговорен в США к 4 годам, но вскоре может выйти на свободу

Лисов приговорен в США к 4 годам, но вскоре может выйти на свободу

2 часа назад
Сына Джо Байдена обвиняют в краже денег из украинского бюджета

Сына Джо Байдена обвиняют в краже денег из украинского бюджета

1 час назад
Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

2 часа назад
Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

7 часов назад
После ссоры с Зеленским Тимошенко вновь заплела "революционный" калач

После ссоры с Зеленским Тимошенко вновь заплела "революционный" калач

5 часов назад
Уже в ноябре ГИБДД получит оборудование для выявления по слюне водителей-наркоманов

Уже в ноябре ГИБДД получит оборудование для выявления по слюне водителей-наркоманов

5 часов назад
Допинговое дело Лысенко: глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен от должности

Допинговое дело Лысенко: глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен от должности

2 часа назад
Водитель и пассажир провалившегося в яму автомобиля погибли не от кипятка

Водитель и пассажир провалившегося в яму автомобиля погибли не от кипятка

5 часов назад
Веденская уличила Епифанцева в измене с Цукановой-Котт, подсунув в куртку диктофон

Веденская уличила Епифанцева в измене с Цукановой-Котт, подсунув в куртку диктофон

9 часов назад
Выше Месси. Акинфеев признан самым лояльным футболистом Европы

Выше Месси. Акинфеев признан самым лояльным футболистом Европы

1 час назад
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" - с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" - с 25 ноября

6 часов назад
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

7 часов назад
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Нью-Йорк, апрель: Нурмагомедов поделился планами по следующему бою

Нью-Йорк, апрель: Нурмагомедов поделился планами по следующему бою

1 час назад
Импичмент как шоу: демократы обозвали Трампа "патологическим лжецом"

Импичмент как шоу: демократы обозвали Трампа "патологическим лжецом"

1 час назад
Пахмутова, Ширвиндт, пилоты-герои: в Кремле вручили государственные награды

Пахмутова, Ширвиндт, пилоты-герои: в Кремле вручили государственные награды

1 час назад
СКР просит направить мать, оставившую ребенка на морозе, на принудительное лечение

СКР просит направить мать, оставившую ребенка на морозе, на принудительное лечение

3 часа назад
Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

3 часа назад
Российские керлингистки обыграли сборную Швеции

Российские керлингистки обыграли сборную Швеции

3 часа назад
Алексей Миранчук станет игроком "Ювентуса"

Алексей Миранчук станет игроком "Ювентуса"

4 часа назад
Мать 11 лет держала троих детей в домашней тюрьме на глазах у соседей и соцработников

Мать 11 лет держала троих детей в домашней тюрьме на глазах у соседей и соцработников

5 часов назад
Объятия через полмира: новинка позволит ощутить прикосновение за тысячи километров

Объятия через полмира: новинка позволит ощутить прикосновение за тысячи километров

5 часов назад
Политолог Кедми: единая армия Европы - это "Четвертый рейх"

Политолог Кедми: единая армия Европы - это "Четвертый рейх"

6 часов назад
В Омске школьников накормили синим омлетом

В Омске школьников накормили синим омлетом

6 часов назад
Захарова: Москва встревожена тем, что НАТО признала космос военной сферой

Захарова: Москва встревожена тем, что НАТО признала космос военной сферой

6 часов назад
Рок-группа Kiss устроила подводный концерт для акул, но они не захотели слушать

Рок-группа Kiss устроила подводный концерт для акул, но они не захотели слушать

6 часов назад
Станислав Поздняков: мы готовимся к полноценному участию наших спортсменов на Играх в Токио

Станислав Поздняков: мы готовимся к полноценному участию наших спортсменов на Играх в Токио

6 часов назад
Чиновницу из Петрозаводска уволят за слова о "горожанах-мразях"

Чиновницу из Петрозаводска уволят за слова о "горожанах-мразях"

7 часов назад
В Таиланде поймали на живца объявленного в розыск российского тренера

В Таиланде поймали на живца объявленного в розыск российского тренера

7 часов назад
Ярчайшая во Вселенной вспышка побила все рекорды

Ярчайшая во Вселенной вспышка побила все рекорды

7 часов назад
Госдума окончательно запретила смартфоны без российских приложений

Госдума окончательно запретила смартфоны без российских приложений

7 часов назад
Российским силовикам разрешили сбивать беспилотники

Российским силовикам разрешили сбивать беспилотники

7 часов назад
Садовничий остается: Госдума сняла возрастные ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ

Садовничий остается: Госдума сняла возрастные ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ

8 часов назад
Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

8 часов назад
Малайзия: все улики по катастрофе MH17 должны быть обнародованы

Малайзия: все улики по катастрофе MH17 должны быть обнародованы

8 часов назад
Эксперт Госдумы по кибербезопасности устроил "газовую разборку" с таксистами напротив Кремля

Эксперт Госдумы по кибербезопасности устроил "газовую разборку" с таксистами напротив Кремля

9 часов назад
Художник нарисовал реалистичных советских мультгероев

Художник нарисовал реалистичных советских мультгероев

9 часов назад
Миллиардер Доронин продает дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

Миллиардер Доронин продает дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

9 часов назад
По симптомам из романов: медики поставили диагноз жертвам вампиров

По симптомам из романов: медики поставили диагноз жертвам вампиров

9 часов назад
Звездолёт Илона Маска разрушился во время испытаний

Звездолёт Илона Маска разрушился во время испытаний

10 часов назад
Пьяного рыбака снимали с дрейфующей льдины с помощью судна на воздушной подушке. Видео

Пьяного рыбака снимали с дрейфующей льдины с помощью судна на воздушной подушке. Видео

10 часов назад
Сервис по обжалованию штрафов ГИБДД онлайн утонул в бюрократии

Сервис по обжалованию штрафов ГИБДД онлайн утонул в бюрократии

10 часов назад
Унитазы на месте: ФСБ ответила на обвинения командующего ВМС Украины

Унитазы на месте: ФСБ ответила на обвинения командующего ВМС Украины

11 часов назад
В Питере откроется кафе, в котором официанты будут хамить и материться для атмосферы

В Питере откроется кафе, в котором официанты будут хамить и материться для атмосферы

11 часов назад
Заряженный Mercedes-AMG GLE 63 S: битва суперкроссоверов становится жарче

Заряженный Mercedes-AMG GLE 63 S: битва суперкроссоверов становится жарче

11 часов назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

19.11.2019 11:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку