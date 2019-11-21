В США под зданием школы найдено крупное захоронение

В США на юго-востоке в городе Тампа обнаружено кладбище с захоронениями 145 человек. Находка совершена под зданием школы в американском штате Флорида.

Захоронения удалось обнаружить с помощью георадара. Гробы были закопаны на глубине 1-1,5 метра, сообщает BBC News. Предположительно, могилы являются частью кладбища Риджвуд, которое было открыто в середине 20 века. Известно, что там хоронили бедных людей.

Представители школьного округа Тампы заявили, что в общей сложности на кладбище было захоронено более 250 человек, большая часть которых — афроамериканцы. Предположительно, 80 покойников были детьми.

По данным телеканала CNN, выяснением вопроса по поводу захоронений занялись чиновники в октябре после того, как один человек рассказал члену школьного комитета о возможном нахождении останков под зданием школы. Для поиска были наняты специалисты.

Кладбище Риджвуд было открыто в 1942 году. В 1957 году администрация города продала его частной компании. Школьный округ выкупил данную землю и в 1959 году открыл там среднюю школу.

Теперь администрация города планирует снести здание школы, чтобы почтить память захороненных.

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