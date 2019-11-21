США поставили Турецкую Республику перед выбором в связи с приобретением С-400

Для улучшения отношений между Турцией и США Анкаре следует отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание SonDakika.

Как отметили американские дипломаты, у Турецкой Республики есть выбор. Также они добавили, что из-за покупки С-400 могут ввести санкции против Турции.

Данное заявление Государственный департамент сделал на фоне предстоящих переговоров Турции и США касательно приобретения российских ЗРК С-400.

Ранее Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган также обсуждали ситуацию с С-400. По словам турецкого президента, Анкара не планирует отказываться от приобретения российского оружия.

Поставки российских систем ПВО С-400, приведшие к возникновению кризиса в отношениях между Турцией и США, начались в середине июля текущего года. Как заявил Эрдоган, С-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. США потребовали от Турции отказаться от сделки с Россией и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя ввести санкции, а также задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35. Анкара не согласилась идти на уступки, напоминает РИА Новости.