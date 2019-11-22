Годовщина Майдана: как Киев понимает достоинство и свободу?

В центре Киева этим вечером снова многолюдно. Проводят "народное вече". Так отмечают очередную годовщину Майдана. Официально этот день на Украине называется Днем достоинства и свободы. На площади Независимости собрались несколько тысяч человек. В целом, как сообщается, акция проходит мирно. Перед ее началом участники принесли цветы и свечи к памятнику погибшим во время Евромайдана. Реальных результатов в расследовании о гибели людей до сих пор нет. Прежняя власть в этом не была заинтересована. Как настроена новая?

Этим утром он наконец побрился. И на траурных мероприятиях, посвященных годовщине начала очередной украинской революции, Владимир Зеленский появился с женой и без бороды.

"В месте, где мы сейчас с вами находимся, обязательно появится Музей революции достоинства. И это очень важно. Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно. И, конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные — обязательно получить наказание", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Семьи погибших очень ждали. Не столько этих слов, сколько их окончания. Чтобы президент нашел время не поговорить, а послушать.

Результаты за шесть лет – это ни одного вынесенного приговора. Исчезнувшие доказательства — два тома уголовного дела — просто пропали, а ряд носителей информации с материалами поврежден, так что воспроизведение с них невозможно. Были даже слухи о приостановке расследования — якобы свидетелей не хватает.

"На данный момент мы передали практически все криминальное производство, осталось всего несколько частей, буквально с десяток. С завтрашнего дня соответствующую функцию досудебного расследования будут выполнять те органы, которые обозначены в Конституции", — отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Пока разбираются, кому именно все случившееся предстоит расследовать, автор и исполнитель одной из ведущих партий украинской революции, по совместительству и сделавший годовщину начала майданного противостояния национальным праздником, спешит поздравить сограждан.

"Что для нас свобода и что для нас достоинство? Свобода – это возможность жить в собственной независимой стране. А достоинство – это сильная армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными", — говорит бывший президент Украины Петр Порошенко.

Пока сильная армия уже шестой год подряд защищает свободу одних украинцев, обстреливая дома других, националисты обещают сделать все, чтобы эти обстрелы не закачивались. Праворадикальные организации, весьма недовольные началом разведения войск в Донбассе, уже пообещали отметить праздник. По-своему.

"Что касается ожиданий, которые давал Майдан, и обещаний, то тут просто нечего говорить. Даже сами майданщики признают, что все, что было обещано, было бредом, было абсолютной чепухой", — подчеркивает публицист Игорь Друзь.

Очистить правительство, парламент и страну в целом от людей с криминальной биографией президент Зеленский давно обещает. Но начинать, видимо, придется с себя. Точнее, с созданной им политической партии "Слуга народа". Депутаты от которой, согласно обнародованным аудиозаписям, вопросы решают по методу предшественников. На встрече с руководством полиции Днепропетровской области, например, предлагали обеспечить оперативникам политическую крышу и защитить, в частности, от возможных претензий Госбюро расследований и прокуратуры.

"Это часть колоссальной кампании по обмену компроматом между различными кругами влияния в окружении Зеленского, которые делят сейчас власть, делят полномочия, делят компетенции, в том числе и методами дискредитации друг друга", — комментирует ситуацию главный редактор издания "Таймер-Одесса" Юрий Ткачев.

Пока методы не меняются, расследовать преступления Майдана все как-то недосуг. Ни бывшему президенту, ни действующему. Даже оперативникам – и тем некогда: пресекают провокации. Накануне праздника задержали мужчину: говорят, призывал к дестабилизации и терактам. Цитата: "по заданию спецслужб РФ". Похоже, сколько лет ни отмечай День достоинства и свободы, от привычки винить во всем ближайшего соседа избавиться не так-то легко.