Захарова об отказе Лондона выдать визы журналистам: принцип взаимности никто не отменял

Российский МИД предупредил Великобританию, что принцип взаимности никто не отменял. Так официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала отказ Лондона выдать визы двум российским журналистам. Заявления британского диппредставительства о том, что 99 процентов заявлений на визу одобряются, Захарова назвала "уловкой".

"Мы получали вопросы, в том числе относительно наших ответных действий. Вы прекрасно понимаете, что этот принцип никто не отменял, — приводит слова Захаровой телеканал "Россия 24". — И не надо потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы, или отозвала визы, или чинит какие-то препятствия. Никаких препятствий британским журналистам никто не чинил и не собирался это делать, но принцип взаимности никто, еще раз повторю, не отменял".