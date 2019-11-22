Александр Вучич прокомментировал "шпионский скандал" в Сербии

Политика Сербии по отношению к России не изменится. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны на фоне сообщений о шпионском скандале с участием разведчика из России.

Как отметил Вучич, Сербия считает Россию братской страной и будет продолжать с ней "самое лучшее сотрудничество во всех областях".

Глава государства подчеркнул, что Сербия не планирует вступать в НАТО, ОДКБ или третий военный блок.

Перед заседанием Александр Вучич встречался с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко и подтвердил свой визит в Сочи 4 декабря, сообщает РИА Новости.

Накануне сербское издание "Блиц" опубликовало статью о том, что экс-заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ Георгий Глебан завербовал высокопоставленного сербского офицера. На фотографиях материала видно, как мужчины встречались в общественном месте и обменивались пакетами. Затем якобы гражданин Сербии вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позднее в различных средствах массовой информации Сербии появилось видео этой встречи, снятое скрытой камерой.

После данной публикации глава министерства обороны Сербии Александр Вулин пообещал, что власти страны проверят публикации о якобы попытке вербовки сербского офицера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения сербских СМИ, отметив, что отношения между Россией и Сербией носят особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, и на это ничто не сможет повлиять.

Представители МИД России заявили, что Москве требуются доказательства подлинности видеозаписи с якобы передачей денег сербскому офицеру.