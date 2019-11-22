Отельеры Франции отказываются участвовать в подготовке к Олимпиаде 2024 года

Во Франции управляющие гостиницами приостановили свое участие в подготовке к летней Олимпиаде 2024 года. Они возмущены выбором спонсора Игр — онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья. По мнению отельеров, такое партнерство никак не учитывает интересы французского гостиничного бизнеса. Где будут жить гости парижской Олимпиады?

Отельеры Франции отказались от участия в любых подготовительных мероприятиях к летним Олимпийским играм в Париже. Они бастуют против партнерского соглашения между МОК и крупнейшим сервисом поиска и аренды жилья Airbnb.

Соглашение ущемляет права работающих в этой сфере профессионалов, убеждены в Союзе отельеров Франции. Оно возмутительно, поскольку создает неравную конкуренцию: отели обязаны соответствовать нормам безопасности, доступности, сервиса. Эти требования не предъявляются объектам недвижимости на Airbnb.

"Нас обдурили. Я говорю вам: "Нас предали, и это требует ответа. Сейчас весь сектор французских отельеров говорит о том, что такие вопросы надо было обсудить с ним. Потому что мы не против каких-либо отельных платформ, которые существуют во Франции. Но в данном случае были нарушены принципы равенства. И МОК снова и снова доказывает, что эти принципы им не соблюдаются", — комментирует ситуацию президент Союза отельеров Франции Ролан Эги.

Отельеров поддерживает город, у которого с Airbnb давние счеты. В феврале этого года мэрия подала в суд после того, как на портале появились предложения об аренде более чем 1000 квартир, владельцы которых не декларировали это намерение. Это может стоить Airbnb крупного штрафа — до 12,5 миллиона евро. Но теперь в Париже не намерены ждать начала будущего года, когда ожидается вердикт Европейского суда.

"Мэрия Парижа намерена провести референдум об условиях работы сервиса. Причем опрос будет проведен в каждом районе города по-отдельности, поскольку (это очевидно) ситуация везде разная", — говорит первый советник мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

Партнерское соглашение между МОК и Airbnb подписано до 2028 года и распространяется на пять Олимпиад. Специалисты платформы будут помогать в размещении семей спортсменов на период соревнований. Сумма договора не разглашается, но ряд экономических изданий оценил ее в 500 миллионов долларов. Эксперты считают так же, что Airbnb совершил таким образом стратегический имиджевый шаг перед первым размещением своих акций на бирже, запланированным на первую половину 2020 года.

"Это партнерство окажет нам огромную помощь в продвижении Олимпийских игр в цифровую эру. Одна из целей этого договора — сделать Игры более заметными и стабильными", — отмечает президент МОК Томас Бах.

Сейчас на онлайн-платформах предлагается в аренду более 2 миллионов квартир в Париже и его окрестностях. Из них почти 900 тысяч зарегистрированы на Airbnb. А аккредитованные в столице отели располагают всего 250 тысячами комнат.

Программа приема гостей соревнований стала одним из основных козырей парижской заявки в борьбе за право проведения Олимпиады. По существующему между Оргкомитетом и Союзом отельеров Франции соглашению 618 отелей столицы и ее окрестностей разместят журналистов и членов более 200 спортивных делегаций.