Компромисс найден. Марадона останется тренером "Химнасии"

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона не покинет "Химнасию и Эсгриму". Знаменитый аргентинец продолжит свою работу в клубе, несмотря на ранее сообщавшееся его увольнение.

Марадона собирался покинуть "Химнасию" в знак солидарности с президентом клуба Габриэлем Пеллегрино, который не собирался переизбираться на новый срок. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Ole, отставку отменили по двум причинам: Пеллегрино останется в руководстве клуба, и два кандидата на пост президента в лице Мариано Коуэна и Сальвадора Робустелли пришли к согласию, что первый из них станет главой, а второй – вице-президентом.

Благодаря всеобщему компромиссу Марадону решили оставить на своем посту. Он работает в клубе с сентября 2019 года. Его контракт действует до завершения текущего сезона. По итогам 13 туров "Химнасия" с 10 очками располагается на 22 месте таблицы чемпионата Аргентины.