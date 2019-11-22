Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов. Он назвал это "вполне достижимым показателем", передает РИА Новости.

Вторая составляющая – улучшение инвестклимата. Для этого требуется снизить давление силовых органов на бизнес, считает помощник Путина. Он также указал на необходимость запуска "регуляторной гильотины".

Повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятия кадрами – третий "рецепт" для ускорения экономического роста в стране. Нужно модернизировать всю сферу профессионального образования, для чего в правительстве будут созданы специальные центры, отметил Белоусов.