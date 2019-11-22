Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann

Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram постер группы Lindemann, на котором она изображена на руках космонавта — Петера Тэгтгрена. Позади пары видно дверь, ведущую в космос.

На плакате написаны имена участников группы Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена, самой Лободы, а также актера Петера Стормаре, ранее снимавшемся в клипе Lindemann Steh auf. На постере он изображен в виде второго космонавта. Линдеманн представлен в образе детектива.

Постер подписан "Frau & Mann" – "женщина и мужчина". Так же озаглавлена и публикация Лободы. Никаких пояснений она не дала, но многие ее подписчики уверены, что это – постер к клипу и песне группы.