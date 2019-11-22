Глушаков: стать тренером "Спартака" – мечта

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков признался, что был бы не против в будущем возглавить свой предыдущий клуб – московский "Спартак". Об этом он написал в свой личном Instagram-аккаунте.

Глушаков опубликовал в соцсети личное фото и подписью: "На позитиве, уверенный взгляд в будущее – всем того желаю. Вперед важный матч". Под постом в одном из комментариев ему написали: "Ждем на тренерской "Спартака!" На это футболист ответил кратко: "Мечта".

Напомним, что Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 годы. В составе "Спартака" он в 2017 году завоевывал титул чемпиона России. Летом 2019 года он покинул столичный клуб и перебрался в "Ахмат", за который после 17 туров провел 13 матчей, забив 2 гола.