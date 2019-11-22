Танкер "Делфи" сел на мель недалеко от Одессы, экипаж отказался от эвакуации

Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии, ранее терпевший бедствие в Одесском заливе, сел на мель. Экипаж отказался эвакуироваться.

Как уточняется, судно село на мель на расстоянии километра от берега. Люди остались на борту. Опасности для экосистемы залива пока не наблюдается.

Ранее в СМИ появилась информация о танкере "Делфи" под флагом Молдавии, терпящем бедствие недалеко от Одессы. Частный буксир "Австралия" и катера спасателей пытались эвакуировать экипаж танкера, напоминает агентство "Интерфакс".