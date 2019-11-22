Трамп подписал очередной временный бюджет США до 20 декабря

В четверг, 21 ноября, президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря. Такая информация появилась в издании The Washington Post.

В случае неприятия бюджета Соединенным Штатам грозила бы новая приостановка работы правительства, сообщает ТАСС. В последний раз это случилось 22 декабря 2018 года, после чего государственные служащие ушли на 35 дней в вынужденный отпуск. Тогда Трамп и республиканцы добивались включения в государственный бюджет на 2019 финансовый год более 5,7 миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Однопартийцы Трампа, которые контролируют сенат, выступают также за увеличение расходов на оборону. При этом они хотят сократить выделение средств на здравоохранение, образование и помощь иностранным государствам. Демократы, имеющие большинство в палате представителей, считают, что лучше направить деньги на внутренние программы, а не на возведение стены. Таким образом, чтобы принять окончательный бюджет на 2020 финансовый год, начавшийся с октября, законодателям надо будет прийти к компромиссу.