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22 ноября 201905:08

Американский генерал рассказал о сроках появления в США гиперзвукового оружия

raytheon.com

Генерал Арнольд Банч, глава командования материально-технического обеспечения ВВС США, рассказал, что к 2022 году военно-воздушные силы будут обладать гиперзвуковым оружием в начальной боевой готовности.

Он рассказал, что в настоящее время разрабатываются два вида такого оружия – HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, аббревиатура произносится как hacksaw – "ножовка") и ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура звучит как arrow — "стрела").

Эти проекты не были включены в стратегию развития ВВС США до 2030 года, однако они уже реализуются, передает ТАСС. Генерал Банч рассказал, что рассчитывает достигнуть начальной боевой готовности одного или обоих проектов к 2020 году.

Обе гиперзвуковые системы создаются компанией Lockheed Martin. Боевые блоки с системой ARRW были успешно испытаны в июне 2019 года. Их носителями были стратегические бомбардировщики B-52.

Американское управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA ) и ВМС США также разрабатывают гиперзвуковое оружие.

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