Самолет Philippine Airlines загорелся после взлета. Видео

Самолет авиакомпании Philippine Airlines был вынужден вернуться в международный аэропорт Лос-Анджелеса. У лайнера вскоре после взлета загорелся двигатель.

Лайнер должен был вылететь в Манилу, сообщает CBS. После взлета из одного из двигателей стали вырываться языки пламени. Пассажиры заметили это и начали кричать.

Один из очевидцев рассказал, что после взлета послышались четыре сильных удара, а затем все увидели, что внутренняя сторона правого двигателя взорвалась и объята пламенем. Люди, которым удалось заснять инцидент с земли, поделились в Сети впечатляющими видео.

Причина возгорания – техническая неисправность. На борту лайнера находились 347 пассажиров, никто из них не пострадал. Посадка самолета прошла штатно, после приземления огня в двигателе уже не было. Пассажиры переведены на другой рейс.