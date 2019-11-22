В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске. В ближайшие часы там ожидают усиление ветра с порывами до 38 метров в секунду.

Все экстренные службы переведены в режим полной готовности. Занятия в школах города сегодня отменены. Местные власти рекомендуют жителям без необходимости не выходить из дома, а также воздержаться от поездок на личном транспорте. Сейчас в городе повалены десятки деревьев, жители отмечают перепады напряжения в электросети.

Синоптики также прогнозируют волны высотой до трех метров. Непогода может сохраниться в течение всего дня, сообщает телеканал "Россия 24".