Посадка лайнера Turkish Airlines в Одессе закончилась аварией

Лайнер Turkish Airlines экстренно сел в Одессе. Самолет летел из Стамбула, передает телеканал "Россия 24". Он получил повреждения во время приземления. Из-за сильного ветра экипажу не удалось посадить самолет с первого раза.

Boeing-737 был вынужден уйти на второй заход, который и закончился аварией. В момент приземления у самолета надломилась передняя стойка шасси, и лайнер частично съехал с полосы на грунт. На борту находились 136 пассажиров. Всех эвакуировали из самолета через надувные трапы. Никто не пострадал.

Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего. Но, по предварительной информации, перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе.