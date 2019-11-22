Астронавты МКС вновь выйдут в открытый космос для ремонта спектрометра

Сегодня, 22 ноября, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган снова выйдут в открытый космос. Им предстоит ремонт спектрометра. Члены экипажа МКС пробудут вне станции около шести часов.

Ранее сообщалось, что вышла из строя система охлаждения спектрометра. Сегодня начнется замена ее трубок и насосов, нагнетающих углекислый газ. Устранить все неполадки за один раз невозможно: понадобится еще как минимум три выхода в открытый космос.

Задача спектрометра — поиск антиматерии и так называемой "темной материи". Это должно приблизить человечество к разгадке происхождения Вселенной, передает телеканал "Россия 24".