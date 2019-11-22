Банки России могут снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии

Российские банки могут снизить ставки по кредитам в обмен на отпечатки пальцев. Применение такой идентификации позволит финансовой организации снизить риски при проверке потенциального заемщика и сократить время на их обслуживание. По мнению экспертов, использование биометрии удобно и безопасно для самого клиента.

Насколько именно могут снизить проценты по кредитам, пока не уточняется. Но, как считают аналитики, она может быть уменьшена до одного процента.

Внедрить эту технологию сейчас готовы уже четыре крупных российских банка, передает телеканал "Россия 24". Как уточнили в Ростелекоме, на данный момент в Единой биометрической системе зарегистрировано 80 тысяч слепков.