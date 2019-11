Помпео призвал граждан Ирана присылать фото и видео протестов через Telegram

Госсекретарь США Майк Помпео призвал граждан Ирана присылать фото и видео протестов в специальный бот в мессенджере Telegram. Пост с соответствующим заявлением он опубликовал в Twitter сразу на двух языках — фарси и английском.

I have asked the Iranian protestors to send us their videos, photos, and information documenting the regime’s crackdown on protestors. The U.S. will expose and sanction the abuses. https://t.co/korr5p0woA