В Колумбии более 200 тысяч человек вышли на акции протеста

Свыше 200 тысяч человек вышли на демонстрации в Колумбии. Акции протеста быстро переросли в столкновения с полицией.

Митингующие жгут покрышки, кидают "коктейли Молотова" и строят баррикады. Правоохранители пытаются подавить протесты с помощью водометов и слезоточивого газа, сообщает телеканал "Россия 24".

Повреждено несколько зданий в столице страны. Манифестанты закидали их камнями. Власти призывают граждан к миру.