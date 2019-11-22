Шайба Проворова помогла "Филадельфии" переиграть "Каролину"

Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов стал одним из соавторов победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Каролины Харрикейнз". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "летчиков".

Проворов стал автором второй шайбы "Филадельфии" в матче, чем помог сравнять счет. Еще по одной шайбе в активе Моргана Фроста, Кевина Хейза, а у Клода Жиру – дубль. В составе "Каролины" забивали Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Лукас Валльмарк.

Для российского хоккеиста заброшенная шайба стала пятой в текущем сезоне.

Этой победой "Флайерз" прервали свою неудачную серию из четырех поражений. "Каролина" же накануне матча имела четыре победы и теперь ее победная серия оборвалась.