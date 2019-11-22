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Боливия: выборы, беспорядки и отставка президента 1 час назад

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22 ноября 201907:13

Моралес назвал главную причину кризиса в Боливии

Моралес назвал главную причину кризиса в Боливии

Кризис в Боливии возник из-за планов правительства по развитию литиевой промышленности, заявил бывший президент страны Эво Моралес. По его словам, Боливия обладает крупнейшими запасами лития.

Этот металл необходим для производства аккумуляторов и электромобилей. В течение 5 лет правительство страны планировало открыть свыше 40 заводов по его производству, передает телеканал "Россия 24". Тогда Боливия стала бы ключевым игроком на мировом рынке лития. Но ряд стран не хотел такой конкуренции, отметил Моралес.

Сукре утверждает, что в стране сосредоточено порядка 70 процентов мировых запасов лития. В основном его добывают на солончаке Салар-де-Уюни, который настолько сложен в разработке, что страна до сих пор не развила свою собственную литиевую промышленность. А иностранные компании – такие как французская Eramet, американская FMC и южнокорейская Posco – отказались вести разработки в Боливии из-за левой политики президента.

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