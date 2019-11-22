Нетаньяху назвал обвинения в мошенничестве и коррупции попыткой госпереворота

Попыткой государственного переворота назвал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решение генерального прокурора страны предъявить ему обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

В ходе телеобращения к нации Нетаньяху пообещал управлять Израилем ответственно и в соответствии с законом. Он также призвал начать расследование против тех, кто готовит против него дела.

Это первый в истории Израиля случай предъявления обвинений действующему премьер-министру, сообщает телеканал "Россия 24". Теперь у Нетаньяху есть 30 дней, чтобы убедить парламент предоставить ему иммунитет от уголовного преследования. В противном случае начнется расследование.