Двух очков Малкина не хватило "Питтсбургу" для победы над "Айлендерс"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" в овертайме потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "островитян".

В составе "пингвинов" двумя очками отличился российский хоккеист Евгений Малкин, записавший в свой актив гол и результативную передачу. Помимо него отличались Брайан Раст и Патрик Хернквист. У "Айлендерс" забивали Скотт Мейфилд, Энтони Бовилье, а Брок Нельсон оформил дубль – вторая его шайба уже в овертайме и стала победной для нью-йоркцев.

В других матчах Владислав Гавриков совершил голевую передачу и помог "Коламбус Блю Джекетс" обыграть со счетом 5:4 "Детройт Ред Уингз". В еще одном параллельном матче "Бостон Брюинз" минимально обыграл "Баффало Сэйбрз" (3:2).