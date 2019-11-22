Бобровский совершил 28 сейвов, "Флорида" отыгралась с 0:4 и обыграла "Анахайм"

Хоккейный клуб "Флорида Пантерз" одержала волевую победу над "Анахаймом Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одним из соавторов победы стал российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский, отразивший 28 бросков по своим воротам.

Положение хоккеистов "Флориды" по ходу встречи было практически безнадежным – к 39-й минуте они проигрывали 0:4. У гостей забивали Макс Джонс, Ник Ритчи, Рикард Раккель и Ондржей Каше. Однако это не стало гарантией победы "уток".

Но еще в концовке второго периода смогли буквально за 27 секунд забить дважды – дубль оформил Бретт Коннолли. В заключительном периоде Аарон Экблад и Доминик Тонинато выровняли положение команд, перевели матч в овертайм, а уже в дополнительное время все тот же Экблад принес победу "Флориде" – 5:4.