Сергачев одной шайбой помог "Тампе" обыграть "Чикаго"

Игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжился матчем между "Чикаго Блэкхоукс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Встреча проходила в "Юнайтед-центре" и завершилась победой "молний" со счетом 4:2.

Одну из шайб "Тампы" забросил российский хоккеист Михаил Сергачев. Она стала для россиянина дебютной в нынешнем сезоне. Помимо него за "Лайтнинг" забивали Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Седрик Пакетт. У "черных ястребов" голы на счету Брента Сибрука и Дилана Строума.

Участия в матче не принимали нападающий "молний" Никита Кучеров, пропускавший игру из-за травмы, и голкипер Андрей Василевский.

"Тампа" добилась четвертой победы в предыдущих шести матчах. "Чикаго" же терпит второе поражение подряд.