В призывной комиссии знали о суицидальных наклонностях благовещенского стрелка

Призывная комиссия в Благовещенске знала о суицидальных наклонностях 19-летнего юноши, расстрелявшего людей в Амурском колледже. Однако в учебное заведение данная информация передана не была. Сотрудники комиссии ссылаются на свои ведомственные инструкции, запрещающие разглашать подобную информацию. Рассказавший об этом заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев сообщил также, что работа военных комиссариатов будет проверена военными комиссарами.

Прокуратура имеет ряд претензий к региональному правительству по результатам проверки учебных заведений, добавил Ткачев. Организация обучения построена некачественно, нет достаточно профессиональных психологов, уточняет РИА Новости. Кроме того, нарушаются права со стороны ЧОПов: в охрану принимают людей без квалификации и подготовки. "Есть претензии к органам контроля в части Росгвардии", — сообщил Ткачев.

ЧП в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошло 14 ноября. Студент устроил стрельбу. В результате погибли два человека – в том числе и сам стрелок, покончивший с собой. Трое студентов пострадали.

Стало известно, что причиной стрельбы был конфликт между студентами. Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников и ненадлежащей охране. Под арест отправлены гендиректор ЧОПа, а также охранник, бывший в тот день на посту.