В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, угрожавшие расправой заемщику и его семье

В Подмосковье полиция задержала двух лжеколлекторов. По данным следствия, жители Северо-Кавказского федерального округа угрожали заемщику и его родственникам физической расправой, а стены дома исписали оскорблениями.

Таким образом обвиняемые требовали возврата по кредиту. При звонках жителю области они представлялись сотрудниками коллекторского агентства.

Мужчины вели свою деятельность с марта по сентябрь, сообщает телеканал "Россия 24".