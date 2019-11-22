Центробанк отозвал две лицензии

Банк России принял решение об отзыве лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный "Кредпромбанк" с 22.11.2019 года. Также регулятор отозвал лицензию у московского Общества с ограниченной ответственностью "Расчетная небанковская кредитная организация "Вест" (ООО РНКО "Вест").

Отмечается, что Кредпромбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк предоставлял недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того выявлено множество сомнительных транзитных операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.

Кредпромбанк — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей. По величине активов Кредпромбанк занимал 344 место в банковской системе РФ.

По информации ЦБ, РНКО "Вест" занималась проведением валютно-обменных операций. Регулятором выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью. Также организация допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию. Кроме того, проводила сомнительные валютно-обменные операции, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

"Вест" не является участником системы страхования вкладов.