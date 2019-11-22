Мужчину с расчлененным телом в пакетах задержали у мусорного бака в Кузбассе

Житель Кемеровской области убил и расчленил собутыльницу, а задержали его в тот момент, когда он выносил останки в пакетах, сообщили в региональном управлении МВД. При этом сам злоумышленник едва держался на ногах.

Началась эта история с того, что один из жителей поселка Бачатский днем 21 ноября обнаружил в мусорном контейнере окровавленный целлофан, а в нем — человеческие конечности. Прибывший участковый в ожидании следователей обратил внимание на крепко выпившего мужчину, который с пакетами в руках околачивался недалеко от мусорки. Досмотр подтвердил худшие опасения — перед стражем порядка находился предполагаемый убийца, продолжавший выносить части тела жертвы.

Позже следователи выяснили, что мужчина и 43-летняя женщина находились в многодневном запое. Во время очередного застолья подозреваемый ударил собутыльницу по голове, и он оказался фатальным. Немного поразмыслив, злоумышленник решил избавиться от тела по частям- поступил как доцент СПбГУ Олег Соколов. Во время очередного похода к мусорному баку его и задержали.

"Со следствием он не сотрудничает, в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая задержанному", — сообщили в пресс-службе кузбасского управления СКР.