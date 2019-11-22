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22 ноября 201909:14

Две передачи Михеева помогли "Торонто" выиграть у "Аризоны"

Twitter / Toronto Maple Leafs

Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ завершился тремя матчами. "Торонто Мейпл Ливз" в гостях со счетом 3:1 победил "Аризону Койотс"

Одним из лучших в составе "Торонто" был российский нападающий Илья Михеев. Илья дважды ассистировал партнерам – в первой и третьей голевых атаках. Всего на счету форварда "кленовых листьев" 4 гола и 10 передач.

"Сан-Хосе Шаркс" в гостях были сильнее "Вегас Голден Найтс" 2:1. Победная шайба была заброшена в дополнительном периоде. "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду обыграл "Эдмонтон Ойлерз". Илья Ковальчук в составе "королей" не играл, зато его одноклубник Николай Прохоркин сделал голевой пас.

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