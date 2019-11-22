В Таиланде задержан россиянин, разыскивавшийся на родине за ограбление

В Таиланде полиция задержала 41-летнего тренера по боксу из России, незаконно прибывшего в страну. На родине он разыскивался по обвинениям в ограблении, передает РИА Новости.

Полицейским стало известно о том, что в одном из боксерских залов города Паттайя незаконно работает иностранец​​​. Полицейский под прикрытием посетил занятия, где преподавал россиянин, после чего мужчину задержали.

По информации полиции, 41-летний россиянин проник в страну незаконно, работал без разрешения четыре года. Все обвинения мужчина отрицает.