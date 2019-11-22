Боксер Флойд Мейвезер возвращается на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер решил возобновить карьеру. Возвращение 42-летнего Мейвезера на ринг стоит ожидать в 2020 году.

Флойд Мейвезер сообщил о своем возвращении на странице в социальной сети. Также он опубликовал фотографию с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.В 2017 году Флойд провел бой с ирландцем Конором Макгрегором по стандартам UFC и победил. Но больше в октагон американец не входил.

Флойд Мейвезер считается одним из сильнейших боксеров. Он был чемпионом мира во второй полулегкой, легкой, первой полусредней, полусредней, первой средней весовых категориях. Мейвезер провел на профессиональном ринге 50 поединков и во всех одержал победы.