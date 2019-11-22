Таксистам, продавцам и грузчикам предрекли вымирание

Профессии, где не требуется развитого воображения и творческого подхода, скоро исчезнут. Речь идет, прежде всего, о таксистах, грузчиках и продавцах, а также о тех сферах деятельности, где не нужно принимать сложных решений, рассказали телеканалу RT в Институте развития интернета.

Ранее Всероссийское НИИ труда сообщило, что до полного исчезновения водителей, продавцов и, например, охранников еще очень далеко. Конечно, технологические процессы усложняются, они требуют хорошо подготовленных специалистов. Однако говорить, будто в ближайшие годы могут исчезнуть какие-либо профессии, — это преувеличение.