Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна

В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока. Тело погибшего младенца было обнаружено 22 ноября у дома на улице Часовитина. Новорожденный упал с 30-метровой высоты. От полученных травм он скончался.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство"), сообщает ТАСС. Подозреваемой в убийстве назначена психолого-психиатрическая экспертиза.