В Дагестане арестована банда торговцев драгметаллами

ФСБ, полиция и прокуратура провели в Дагестане совместную операцию по захвату преступной группы, которая специализировалась на торговле драгоценными металлами. Всего у подозреваемых изъяли 65 килограммов золота и серебра, сообщает агентство РИА Новости.

По версии следствия, банда работала с 2015 по 2019 год. Она занималась покупкой лома драгметаллов, который потом сдавала в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора. При этом на обязательный аффинаж, то есть очистку, золото и серебро не отправляли, а клеймо подделывали.

Всего преступная группа приобрела свыше 1 тонны золота и 15 тонн серебра на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Правоохранительные органы возбудили дело по статье "Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и каменей". Она предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы.