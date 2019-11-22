Российские фигуристы Мишина и Галлямов пока третьи на этапе Гран-при

В Саппоро продолжается заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. С короткой программой выступили спортивные пары. Российский дуэт Анастасия Мишина – Александр Галлямов пока занимает третье место.

Анастасия и Александр получили за исполнение короткой программы 69,00 балла. Эта оценка принесла им третий результат. На четвертом месте еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин, получившие от судей 64,94 балла.

Короткую программу выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие новый мировой рекорд 81,27 балла. Прежнее достижение принадлежало российской паре Виктория Тарасова – Владимир Морозов и составляло 81,21 балла. Второй результат у канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро — 71,21.