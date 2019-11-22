В Ленобласти ликвидирована нарколаборатория с оборотом в 7 миллиардов рублей

В Ленобласти полиция ликвидировала крупную нарколабораторию, незаконный оборот которой мог составлять порядка семи миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, операцию провели сотрудники полиции ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области. Подпольная нарколаборатория располагалась в ангаре в поселке Обуховец.

Во время обыска полицейскими обнаружено около 80 тонн прекурсоров наркотических средств и более двух тонн синтетического наркотика Альфа PVP. Также изъят полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн.

Полицейские изъяли оборудование для изготовления наркотиков, а также автопогрузчик и два грузовика.

В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.