"Детский мир" продают по 91 рублю за акцию

Владельцы "Детского мира" выставили на торги 23,7% акций компании на общую сумму почти 16 миллиардов рублей, то есть по 91 рублю за акцию, сообщает агентство РИА Новости.

После завершения продажи у АФК "Система" останутся 33,4% акций "Детского мира", у Российско-китайского инвестиционного фонда – 9%, а остальные 57,6% окажутся в свободном обращении.

Как поясняют владельцы, увеличение количества ценных бумаг компании в свободном обращении повысит их ликвидность. Кроме того, сама сделка вызвала большой интерес у инвесторов как в России, так и в мире, добавили в АФК "Система".