В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.

Как заверили в Роспотребнадзоре, угрозы негативного воздействия на население РФ нет, ситуация остается на контроле службы.

При этом в ведомстве не уточнили, о каком "радиационном инциденте" идет речь.

Противоречивая информация поступает из Южно-Китайского моря. Сутки назад там зафиксировали мощный подводный взрыв. По предварительным данным он прогремел на глубине примерно в 50 метров и вызвал сильную подводную ударную волну. Мощность взрыва оценивают до 20 килотонн. На береговых контрольных точках на побережье Китая и на острове Тайвань приборы фиксируют повышение радиационного фона.

По данным информагентств, в Южно-Китайском море несут боевое дежурство американские подводные лодки, поэтому есть вероятность, что в результате взрыва могла получить повреждения одна из них. В то же время власти США и Китая пока никак не комментировали происшествие.

По данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень"​​​. Глава префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.