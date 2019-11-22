Кононову задержали после обыска

Мэр Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве в крупном размере. По мнению следователей, она использовала служебное положение для увода из муниципальной собственности здания площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью свыше 7 миллионов 300 тысяч рублей.

Представитель представителя Следственного комитета по Подмосковью Ольга Врадий отметила, что обвиняемая дала признательные показания. Следователи проверяют ее причастность к аналогичным преступлениям. Следователи уже провели обыск в квартире главы Чехова. 22 ноября следователи по возбужденному по материалам ФСБ и подмосковного главка МВД уголовного дела обратятся с ходатайством в суд для избрания меры пресечения Марине Кононовой.

По обвинению в крупном мошенничестве в июне 2018 года был арестован экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Его уголовное дело насчитывает более 170 томов. В ходе дополнительной прокурорской проверки было выявлено 858 объектов недвижимости на миллиард рублей, которые по заниженной стоимости были приобретены Шестуном или связанными с ним лицами.