Газетчики раскопали скандальные фото подозреваемого в педофилии британского принца

Семья Елизаветы Второй оказалась в центре скандала. Все из-за нашумевшего интервью Принца Эндрю британским журналистам. Он рассказал о своих тесных связях с Джеффри Эпштейном, который недавно скончался в тюрьме. Из-за этого принцу Эндрю пришлось сложить с себя монаршие обязанности.

Надоевший Brexit и досрочные выборы отошли на второй план, на первых полосах британских газет — фотографии любимого сына королевы. Принца Эндрю окончательно погубил сексуальный скандал. "Мамочка прости" — ехидно пишет издание The Daily Mirror. Таблоиды соревнуются, кто кольнет принца больней, называют его изгоем и позором королевской фамилии.



Эндрю подозревают в педофилии. История тянется уже давно и связана с его старым приятелем — осужденным за изнасилования магнатом Джеффри Эпштейном, который в этом году был найден мертвым в американской тюрьме. Одна из пострадавших от действий Эпштейна — Вирджиния Робертс утверждает, что она трижды вступала в сексуальный контакт с принцем и ей было тогда всего лишь 17 лет.

Эндрю долгое время молчал и неожиданно решил оправдаться публично, дав 50-минутное интервью BBC. В первую очередь, он пытался неуклюже откреститься от дружбы с Эпштейном, к которому примчался, как только того в первый раз выпустили из тюрьмы и провел у него в гостях несколько дней.

- Но вы жили у него дома?

- Да.

- В доме осужденного судом насильника.

- Для меня было удобно остановиться там. Я имею в виду, я уже много раз думал об этом. Сейчас в итоге, я понимаю, что действовал неправильно. Но тогда мне казалось все нормальным.

Все остальное в этом интервью было таким же набором объяснений: якобы принц не мог встречаться с Вирджинией Роберт в Лондоне, потому что четко помнит, как 18 лет назад именно в тот день он отводил в кафе детей.

- Почему вы так точно помните это? Этот поход в Pizza Express?

- Потому что для меня это необычное событие.

Он даже заявил, что не мог вспотеть, как утверждает обвиняющая его женщина, потому что в его организме, якобы, произошли изменения во время войны с Аргентиной.

- У меня особое медицинское состояние. Я не потею. Потому что я пережил то, что можно описать передозировкой адреналина во время Фолклендской войны, когда меня ранили.

Намеки на боевые заслуги газетчиков не убедили. Они раскопали фотографии взмокшего на танцполе принца и добавили к этому длинную череду его любовных побед. Эндрю утверждал, что во время приписываемых ему контактов с несовершеннолетней в Нью-Йорке он ночевал в здании британского консульства. Но его алиби опроверг бывший генконсул, да и регистрации этой поездки в консульстве нет.

"Я думаю, что принц Эндрю пошел напролом. И решение об интервью принял самостоятельно, не посоветовавшись ни с кем. Любой профессиональный советник пришел бы в ужас от такой идеи", — сказал бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер.

В итоге Елизавета Вторая была вынуждена лишить сына всех полномочий и ежегодной государственной дотации в размере 249 тысяч фунтов стерлингов. В тот же день она появилась на публике, но ни одна эмоция не отразилась на ее лице, хотя скандал здесь называют самым крупным со времен отречения от престола ее дяди Эдварда Восьмого, которого погубила его любовь к разведенной американке.

Ранее гонявшиеся за принцем Эндрю спонсоры теперь бегут от него как от чумы. Но главное, что со дня на день его ждет вызов на допрос в США, где ФБР расследует выдвинутые против него обвинения.



"У него есть электронные письма, записи, календари, все те вещи, которые обычно предоставляют во время судебного процесса. Ему следует создать условия, чтобы его персонал и сотрудники службы безопасности также разговаривали с правоохранительными органами, потому что они могли бы помочь определить, где он находился, в какое время и что они при этом видели", — отметила адвокат Лайза Блум.

В письменном заявлении о своей отставке Эндрю подтвердил, что готов помочь в расследовании.

Чем это закончится лично для него — неизвестно. Но бесчестье принца для британской политики сейчас как антидепрессант, который отвлекает внимание публики от тяжелейшего кризиса.