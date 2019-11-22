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22 ноября 201913:24

"Лошадкам на пропитание": родителей тревожит судьба конюшни в парке "Фили"

фото: Анна Климова

Родители детей, которые с пользой проводят время в конюшне парка "Фили" – занимаются конным спортом, а дети с особенностями развития — иппотерапией, в последнее время стали опасаться за судьбу конюшни, в которой начались проблемы с финансированием.

Анна Климова от имени родителей детей, которые уже не первый год занимаются там, рассказала журналистам, что долг за ковку лошадей на данный момент составляет 200 тысяч рублей, а деньги на корм лошадям Образовательным центром "Протон" (Детский парк "Фили" пока находится в его составе) выделяются впритык – на текущие 2-3 дня, так что директор конюшни каждый раз опасается, что животных нечем будет кормить.

Кроме того, по словам Климовой, второй год родители детей-инвалидов пытаются добиться организации крыши над манежем, чтобы состояние грунта, на котором проходят занятия с детьми, не зависело от погоды.

"Сегодня занятия проходят в грязи, глине и лужах, что абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности детей", — говорит Анна.

Вести.Ru обратились за комментарием в управу "Филевский парк". Там пояснили, что сейчас происходит передача комплекса Детского парка "Фили" от Образовательного центра "Протон" в ведение Молодежного центра "Галактика", которая должна завершиться в январе 2020 года.

Детский парк "Фили", в котором есть не только конюшня, но и мини-зоопарк, и зона аттракционов, и в дальнейшем планируют использовать и развивать как досуговый и спортивный кластер района Филевский парк.

Глава управы района Роман Мирошниченко сообщил, что в планах перспективного развития Детского парка разработка проекта и обустройство крытого манежа значатся как "первоочередные" задачи.

"Данный комплекс мер крайне необходим для обеспечения круглогодичного и безопасного занятия конным спортом, а также иппотерапией", — признает глава управы.

Там также сообщили, что разработка проектно-сметной документации будет производиться в 2020 году, а в 2021 уже должен появиться крытый манеж.

Что же касается текущих вопросов финансирования, то пока парк не передан и не подписаны акты приема-передачи, за содержание его полностью отвечает Образовательный центр "Протон", с которым заключены соответствующие договоры.

Что же касается опасений родителей по поводу содержания лошадей, в управе пообещали данную информацию уточнить, а ситуацию проконтролировать.

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