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22 ноября 201911:44

Мигрант в Германии обрушил на пол бутылки с алкоголем на тысячи евро. Видео

Youtube/ Rainers Beerchenwurst

В германском торговом центре 24-летний мужчина разбил сотни бутылок с алкоголем, скинув их с полок на пол. Нарушителя задержали и передали в руки врачей.

Инцидент произошел в четверг днем, 21 ноября, в городе Нордхаузен. После медицинского обследования, которое установило, что хулиган здоров и не находится под действием наркотических веществ, задержанный был помещен под стражу.

 

Полицейские сообщили изданию Thüringen Mediengruppe, что нарушитель является является иммигрантом, попросившим некоторое время назад политическое убежище в Германии, и подчеркнули, что причина его поступка станет известной после всестороннего расследования.

 

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