Гарет Бэйл не вернется в "Тоттенхэм"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не намерен возвращаться в свой бывший клуб – английский "Тоттенхэм". При этом новый тренер "шпор" Жозе Моуринью хотел бы видеть 30-летнего валлийца в своей команде.

Бэйл собирается уйти из "Реала" в январе. Гарет хотел бы продолжить выступления в Китае или европейском клубе. Однако капитан сборной Уэльса не хочет возвращаться в "Тоттенхэм", сообщает "Спорт-Экспресс".

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в августе 2013 года. Он обошелся "королевскому клубу" в 100 миллионов евро и стал самым дорогим на тот момент футболистом мира. В составе "Реала" Бэйл четырежды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании и победителем клубного чемпионата мира.